Panchina Roma, nuovo ribaltone dei bookie: Mancini sorpassa Terzic, riprende quota il ritorno di De Rossi

AFP via Getty Images

Sono ore frenetiche in casa. Juric è stato esonerato domenica pomeriggio dopo il ko con il Bologna e i tifosi si chiedono: chi condurrà l'allenamento in programma domani? Dopo lo sprint di, la cui quota ieri pomeriggio era crollata da 7 a 1,75, si assiste ad un nuovo ribaltone nelle previsioni: il tedesco sale a 3, mentre scende a 2,50 Roberto, ora favorito numero uno per diventare il nuovo allenatore dei giallorossi. Tra le possibili alternative, c'è anche Rudi Garcia, proposto a 3,50 e pronto a tornare nella Capitale, dove già ha allenato dal 2013 al 2016. E l'opzione? Non è tramontata. Nelle ultime ore, infatti, potrebbe essersi riaperto uno spiraglio: la quota per il ritorno è scesa da 6 a 3,75.

Chiunque sia il prescelto dei Friedkin, lo attende un ambiente infuocato e una squadra da ricostruire, nell’animo e nel gioco. La situazione ha spinto i bookie ad abbassare la quota per la retrocessione dei giallorossi fino a 35. Primo obiettivo del nuovo tecnico, dunque, sarà allontanare i fantasmi della Serie B, che dista ora soli quattro punti in classifica.