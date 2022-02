. Boom. La notizia arrivata ieri, ultimo giorno di mercato, spiazzato tutti. A 38 anni Goran si rimette in gioco e riparte dalla Serie B, con la voglia e la determinazione di un ragazzino.- Il giorno prima avevo sentito i dirigenti del Parma per altre cose, alle 16.30 di ieri mi hanno chiamato per chiedermi se si poteva fare. Non mi è mai capitato di chiudere un affare così velocemente"."Ne ero convinto. E' stata talmente improvvisa che è nata per telefono e l'ho gestita da casa, sono stato molto scettico fino all'ultimo. Probabilmente se avesse trovato traffico non si sarebbe fatta"."Ci sono stati tanti cambiamenti, la sensazione era che volessero ripartire dai giovani. Ovviamente a Goran non dicevano niente per il rispetto che hanno per lui e non l'hanno mai spinto via, ma da parte sua c'era la consapevolezza di non poter più essere protagonista"."Credo che da parte sua sia stato un gran gesto. Non so quanto sia facile all'età sua avere la voglia di dire vado via a metà stagione e ricomincio una nuova avventura. E' vero che ha 38 anni, ma nella testa è un ragazzino. Ha ancora una voglia matta di giocare e lasciare il segno"."No, assolutamente. L'idea di Goran era quella di finire la carriera lì, e penso che quando si ritirerà tornerà a vivere a Genova"."Per ora dico di sì, ma chi lo sa. Lui ha davvero una grande carica che potrebbe portarlo a continuare ancora"."Sicuramente sarà al centro del progetto, vivrà una seconda parte di stagione da protagonista. La rosa è buona, la società seria e la piazza è importante; qui si sente la pressione della vittoria, e probabilmente anche per questo il club ha scelto di puntare su giocatori importanti e d'esperienza"."A prescindere dal fatto che Pandev non sarebbe andato in un altro club di Serie A per non giocare contro il Genoa, credo che non abbiamo fatto nemmeno in tempo".