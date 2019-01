In occasione del lancio del sito ufficiale e un nuovo account Twitter in portoghese, Lucas Paquetà ha salutato i tifosi del Milan: "Ciao a tutti i tifosi, sono Lucas Paquetà e sono un centrocampista. Sono qui per aiutare il Milan a riprendere la strada della vittoria e riconquistare grandi titoli con l'obiettivo di trasmettere sempre allegria a tutti voi. Un abbraccio e forza Milan".