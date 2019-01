Inizia, ufficialmente, l’avventura italiana di Lucas. Dopo l’antipasto di dicembre, quando ha sostenuto le visite mediche, ora il talento brasiliano inizierà ad allenarsi agli ordini di, diventando a tutti gli effetti un giocatore del. Arrivato in Italia con il padre, la madre, la mogliee il fratello, Paquetà prima di partire per Milano, dal Brasile, dall'aeroporto Tom Jobin di Rio de Janeiroa, aveva dichiarato: “Kakà è stato uno dei miei idoli - riporta l’ANSA - e il mio sogno è di riuscire bene nel Milan come ha fatto lui, anche se non è il caso di fare paragoni. Vorrei fare il mio lavoro nel miglior modo possibile”. In rossonero, il classe '97 prenderà la maglia numero 39, la stessa con cui debuttò col Flamengo.