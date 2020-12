La posizione della Juventus dopo il ricorso accolto del Napoli. Così Fabio, direttore sportivo bianconero, ha parlato a Sky Sport di questo e non solo prima della partita con la Fiorentina:. La Juve non risponde al presidente De Laurentiis, che ha detto un'ovvietà. Una data? L'abbiamo saputo venendo allo stadio, non siamo ancora in contatto con la Lega. Noi andremo a giocare nell'orario e nella data prestabilita".- "Situazione Rabiot?. Non avendo disputato quella gara col Napoli, stasera non potrà giocare".- "Posticipare Coppa Italia o Supercoppa per giocare il match? Non preferiamo niente, ci atteniamo a ciò che ci dicono. Quando ci verrà detto di giocare, noi giocheremo. Il calendario è stilato, l'organizzazione c'è e si lavora da tempo a queste cose, vedremo quando sarà il momento di giocare".- "Rinnovo? Ogni intervista pre-gara è su Dybala. La gente vuole sapere anche altre cose, mi ripeto: siamo sempre in contatto con lui. Il presidente è stato chiarissimo e meglio di lui non può fare chiarezza nessuno".- "Siamo abituati a vincere campionati, bisogna vincerne 30 per vincerlo. Stasera dobbiamo vincere per averne una in meno da vincere".