Paris FC, iniziata la trattativa con Arnault e Red Bull per la cessione. Il comunicato

Ile a iniziare la sua scalata nel calcio francese. La squadra parigina, capolista in Ligue 2, cambierà proprietà.a avviato ufficialmente la trattativa per l’acquisto, come da comunicato che riporta dell’esclusiva concessa, filiale della holding di Bernard Arnault.La famiglia Arnault, come riporta l’Ansa, inizialmente entrerebbeIl 30% rimarrebbe fino al 2027 all’attuale presidente, che, secondo gli accordi, dovrebbe venderle ad Arnault, che avrebbe così l’85%.

"L’iconica e popolare squadra di calcio fondata a Parigi nel 1969 e che l'attuale proprietario Pierre Ferracci ha sviluppato con talento ed energia, Paris FC scriverà una nuova pagina della sua ricca storia con la famiglia Arnault e la Red Bull, che ha avviato le trattative per l'acquisizione di una quota di minoranza.Agache, consigliato da Red Bull, intende contribuire all'influenza dei valori unici del club e offrirgli i mezzi necessari per continuare il suo sviluppo economico, civico e sportivo. Una doppia ambizione lo guida: collocare in modo permanente la squadra maschile e quella femminile nell'élite del calcio francese e nel cuore dei parigini.

Attraverso il suo viaggio e la sua storia, il Paris FC incarna un altro aspetto del calcio nella capitale. Con l'arrivo di Agache come azionista di maggioranza il club cambierà dimensione e punterà a nuovi successi.Molto legato al rispetto dell'identità specifica del Paris FC, dei suoi valori e della sua dimensione popolare, Agache intende portare al club la sua visione imprenditoriale e tutto il suo know-how in termini di sviluppo economico e influenza del marchio a lungo termine. Forte del successo delle proprie esperienze nello sport di alto livello e in particolare nel calcio in Germania, Brasile o Stati Uniti, Red Bull interverrà principalmente nella dimensione sportiva con un ruolo consultivo, sia per rafforzare l'individuazione di giovani talenti in grado di inserirsi nella formazione centro o puntando sui migliori profili capaci di rafforzare la competitività delle prime squadre maschili e femminili.

Agache intende riportare gradualmente la squadra maschile nell'élite del calcio. La stessa ambizione guiderà il nuovo azionista di maggioranza anche per la squadra femminile. Dopo le eccellenti stagioni degli ultimi anni, si prevede che continuerà a progredire per posizionarsi ai vertici della classifica del calcio francese, iniziando a scrivere una nuova storia su scala europea.Per attuare questo nuovo slancio, Agache farà affidamento sulle squadre esistenti e sul suo presidente Pierre Ferracci che hanno investito molte energie per far progredire il club, in tutte le sue dimensioni. Saranno una risorsa preziosa per garantire il rispetto – e l’innalzamento ancora più alto – dei colori, dello stemma e dell’identità del Paris FC".

Insieme al comunicato sono arrivatee futuro rappresentante del Cda del Paris FC: “Il calcio per noi è una grande passione. Con il nostro sostegno, così come quello di Red Bull, scriveremo una bella pagina del calcio francese.”. A queste si sono unite quelle di“Siamo felici di prendere parte questa nuova avventura con Agache. Non vediamo l’ora di contribuire ad attrarre talenti”.