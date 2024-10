Il Paris FC cambia proprietà, arriva la RedBull e sogna il derby col Psg: il progetto per diventare un top club

AFP via Getty Images

In Francia c’è un club che sta provando ad arrivare ai livelli del Psg. E non è né il Marsiglia di De Zerbi né il Lille di Jonathan David. Non gioca neanche in Ligue 1.con il desiderio di portarla in alto per giocarsi i derby col Psg.- La famiglia Arnault e la RedBull stanno per prendere il Paris FC dall’attuale presidente e azionista di maggioranza Perre Ferracci;(già proprietaria di Salisburgo, Lipsia e altri club), si parla del 15%.

- A riportare la notizia è L’Equipe, secondo il quale Ferracci rimarrà dentro al club con il 30% delle quote, per poi uscire definitivamente nel 2027. L’obiettivo della proprietà futura è salire in Ligue 1sotto la Tour Eiffel non c’è mai stato un derby. E Parigi è l’unica capitale nei campionati principali europei ad avere una sola squadra in prima divisione.