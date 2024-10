Mbappé, nuovi dettagli dalla Svezia sulle accuse di stupro. E si apre la causa col Paris Saint-Germain

Il caso ricostruito dalla stampa svedese – in particolare sulla base delle indiscrezioni raccolte dai quotidianie dall'emittente TV4 – non accenna a placarsi. Anzi, si arricchisce di nuovi elementi. Sempre secondo quanto riferiscono i media citati,- dove il campione del Real Madrid ha trascorso un paio di giorni di vacanza –Aftonbladet ed Express riferiscono che Mbappé sia la(per la legge del paese scandinavo sarebbe il grado di minore gravità) di essere l'oggetto della denuncia presentata dalla presunta vittima.Che si sarebbe recata in ospedale per accertare lo– oltre alle sue guardie del corpo –, con cui il calciatore del Real Madrid è in causa per il presunto mancato pagamento di arretrati per 55 milioni di euro lordi. E che nelle prossime ore sarà oggetto di udienza davanti alla disciplinare della LFP, la lega francese.Secondo quanto ricostruisce oggi l'Equipe,per il doppio appuntamento di Nations League contro Israele e Belgio.ma inevitabilmente le attenzioni mediatiche sono riservate in questo momento ad altri aspetti e ad altre situazioni. MentreGli inquirenti sarebbero già entrati in possesso di una coulotte, un pantalone nero e di un top.“In seguito ad alcune indiscrezioni di stampa in merito ad un presunto stupro avvenuto a Stoccolma,”. Con questa nota, le autorità svedesi hanno dunque certificato che le informazioni in possesso di Aftonbladet ed Expressen non fossero campate per aria ma, al momento, per una questione di riservatezza il nome di Kylian Mbappé non è mai stato fatto. Nuove eventuali informazioni saranno rese note più avanti, con un nuovo comunicato. Ciò che sicuramente desta scalpore è la gravità dei fatti contestati e l'associazione degli stessi al nome della stella del Real Madrid.Facendosi paparazzare a Stoccolma mentre i suoi compagni sfidavano Israele.