Parma-Atalanta LIVE le formazioni ufficiali: Pecchia cambia davanti, fuori Samardzic e De Ketelaere

L’anticipo del sabato sera dellavede in campo. Calcio d’inizio sabato 23 novembre alle ore 20:45 allo stadiodi Parma. Gli emiliani hanno perso tutte le ultime tre partite casalinghe contro l'Atalanta in Serie A e sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato, una striscia da 6 punti che manca da luglio 2020.si affiderà al conteso centravanti,, e al rumenoche, dopo un inizio sprint, si è arenato. Gara fondamentale anche per l'Atalanta che, prima degli impegni europei, cerca il sesto successo consecutivo in A che potrebbe valere la vetta, insieme all’Inter. Gasperini recupera Scalvini, De Ketelaere e rispolvera la coppia Lookman-Retegui.

FORMAZIONI UFFICIALISuzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny. All. Pecchia.Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Retegui All. Gasperini.