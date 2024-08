Getty Images

Allarme Atalanta: infortunio al ginocchio per Scamacca, si teme un problema serio

Marina Belotti

19 minuti fa

Doccia fredda per l'Atalanta, che al Tardini sta affrontando l'amichevole con il Parma. Al cinquantesimo minuto, quando il risultato è fermo sul 2-1 in favore del Parma, su un'azione offensiva a Scamacca cede all'improvviso il ginocchio sinistro e fa un movimento strano sull'aggancio palla in area, stramazzando a terra e facendo subito segno di chiamare i soccorsi.



Dopo pochi minuti lascia il campo senza riuscire ad appoggiare il ginocchio sinistro, sorretto dai sanitari, con smorfie che proeccupano non poco mister Gasperini. Dopo sessantatré giorni l’Atalanta rivive l’incubo di Scalvini, questa volta nell’area opposta. L'Atalanta, sotto schock, in ripartenza subisce subito il 3-1. Per Scamacca si teme un grave infortunio al ginocchio che potrà cambiare le sorti del mercato, anche di Koopmeiners. La prima diagnosi parla di trauma distorsivo al ginocchio sinistro, si attendono ora gli esami strumentali.