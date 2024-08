Quanto guadagna l'Atalanta dalla cessione di Hateboer al Rennes

Getty Images

Dopo sette anni e mezzo. L'esterno olandese è andato in Ligue 1 al Rennes, un'operazione portata avanti e chiusa dal ds del club francese ex Roma e Milan Fredric Massara che in questa sessione di mercato aveva già pescato dalla Serie A: prima di Hateboer aveva preso Ostigard dal Napoli; e in uscita ha venduto Enzo Le Fée alla Roma. Con la cessione dell'olandese l'Atalanta ha rivoluzionato la fascia destra, che aveva già perso Holm andato al Bologna.- L'Atalantaentrati nelle casse nerazzurre. Una cifra leggermente superiore rispetto a quanto l'avevano pagato nel gennaio 2017 prendendolo dal Groningen, l'unica squadra con la quale l'esterno aveva giocato prima di arrivare a Bergamo e con il quale era in scadenza di contratto.

- Hateboer si è presentato all'Atalanta debuttando con un assist per il Papu Gomez nella vittoria contro il Pescara, in nerazzurro ha segnato il primo gol europeo e con la. Salta tutta la seconda parte del 2022/23, per la rottura del legamento crociato, nella stagione successiva torna in campo e contribuisce alla vittoria dell'Europa League.