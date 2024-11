Getty Images

Parma, Bernabè in lacrime: infortunio contro il Genoa, le sue condizioni

Un quarto d'ora all'interno del primo tempo di Parma-Genoa e c'è subito una cattiva notizia per i ducali: Adrian Bernabè è costretto a lasciare il cambio per via di un problema muscolare. Uno scatto per portare avanti il pallone e poi una fitta dietro la coscia destra, quindi lo spagnolo si è fermato e ha chiesto il cambio.



Dopodiché, una scena straziante: il genietto iberico con le mani sul volto a coprire le lacrime per un problema che, a giudicare dalla sua reazione, non dovrebbe essere di entità trascurabile. Al suo posto è entrato il 19enne tunisino Haj Mohamed, dato che anche Hernani è out per un infortunio rimediato alla scorsa giornata in Juventus-Parma.