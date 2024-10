ha brillato nel pari conquistato a sorpresa dalin casa della Juventus di Thiago Motta, in una gara terminata con un combattuto 2-2. Entrato al 74’ minuto al posto di Hernani,. Alla sesta presenza in Serie A in questa stagione, il suo impatto sul match è stato notevole, e la sua prestazione all'Allianz Stadium ha fatto intravedere qualità da veterano.Con un Parma schiacciato nella propria metà campo e sotto pressione, Camara ha saputo dare nuova linfa alla squadra. La sua presenza ha permesso alla squadra di avanzare, alleggerendo la difesa e diventando un riferimento centrale nel gioco.Nato in Costa d’Avorio, Camara ha sempre avuto nel calcio una via di riscatto e un mezzo per sostenere la sua famiglia rimasta nel paese d’origine. Fin dal suo arrivo in Italia, l’adattamento è stato una sfida, ma la passione e il talento lo hanno spinto a continuare con determinazione. A Parma ha trovato la sua città di adozione e, grazie al sostegno delIspirato da grandi idoli come i connazionali, Camara ha seguito un percorso di crescita costante nelle giovanili del Parma, fino ad arrivare all’esordio in prima squadra il 25 novembre 2020, nella sfida di Coppa Italia vinta per 2-1 contro il Cosenza. Il debutto in Serie A è arrivato poco dopo, il 9 maggio 2021, contro l’Atalanta.. Ogni volta che può, il giovane classe 2002 torna in Costa d'Avorio per far visita alla famiglia, ma è proprio in Italia che sta costruendo un futuro solido, sostenuto da un talento naturale e da un impegno costante.La prestazione contro la Juventus ha confermato comepossa essere un pezzo fondamentale del futuro del Parma. Il suo percorso di crescita è solo all’inizio, ma i segnali sono chiari: con determinazione e disciplina, questo giovane talento ivoriano ha tutto il potenziale per raggiungere traguardi importanti e diventare uno dei nuovi volti del calcio italiano.