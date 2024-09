Getty

Parma-Cagliari, chi gioca e chi no: Bonny, Gaetano, Valeri, Luvumbo, Sohm, Zortea

31 minuti fa



Parma-Cagliari (calcio d'inizio alle ore 20:45) è il posticipo serale che chiude la sesta giornata di campionato in Serie A. Reduci dall'incredibile pareggio in rimonta strappato a Lecce nei minuti di recupero, i padroni di casa si presentano a questa sfida con 5 punti, 3 in più dei sardi che sono ultimi in classifica a quota 2.



Assenti lo squalificato Cancellieri oltre agli infortunati Benedyczak, Circati, Estevez e Kowalski da una parte; dall'altra indisponibili Jankto, Lapadula, Pavoletti e Wieteska.

Nel prossimo turno il Parma fa visita al Bologna, gioca in trasferta anche il Cagliari contro la Juventus.