Parma, doppia tegola per Pecchia: si fermano Delprato e Valeri

Paolo D'Angelo

9 minuti fa



Brutte notizie in casa Parma. Dopo la pesante sconfitta subita per mezzo della Roma, l'allenatore dei crociati Pecchia perde due pedine fondamentali in vista dei prossimi impegni. Delprato ha, infatti, riportato una lesione muscolare alla coscia destra. I tempi di recupero si stimano intorno alle 3 settimane e il suo rientro è previsto vero la seconda metà del mese di gennaio, Valeri, invece, ha subito una contusione al piede sinistro e resta in dubbio per di sabato con il Monza.



Questo il comunicato del club: "Lo staff medico del Parma Calcio informa che Enrico Delprato ha riportato una lesione a carico dei muscoli profondi della coscia destra, mentre Emanuele Valeri ha riportato una contusione al piede sinistro. Entrambi i calciatori saranno monitorati quotidianamente in base all’evoluzione del quadro clinico"