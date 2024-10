Parma-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Due sconfitte di fila per il coriaceodi Roberto D'Aversa contro due big come Lazio e Napoli, entrambe passate di misura sugli azzurri; questa volta, l'impegno è sulla carta meno proibitivo, ma non per questo la trasferta di, stadio Tardini nel lunch match della domenica di Serie A, sarà una passeggiata di salute. Gli uomini di Fabio Pecchia hanno strappato un pareggio importante in casa del Como nell'ultima giornata di campionato, grazie al tacco di Bonny, e vorranno sicuramente riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo il bruciante 2-3 subito dal Cagliari nell'ultima uscita casalinga (nel mezzo lo 0-0 di Bologna, unico clean sheet per i ducali fin qui).

: Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabè, Hernani; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All.: Pecchia.: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All.: D'Aversa.

Si ripropone, nel Parma, il solito ballottaggio sulla sinistra tra Cancellieri e Mihaila, mentre a destra Man dovrebbe riprendersi il posto da titolare ai danni di Almqvist che è sceso in campo dal 1' a Como. Ballottaggio in mediana tra Sohm e Keita, col secondo in campo avanzerebbe uno tra Hernani e Bernabè sulla trequarti. L'Empoli va con i soliti: Solbakken, Maleh ed Henderson sono indietro rispetto a Esposito, Fazzini e Anjorin.- La sfida fra Parma ed Empoli sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.

- Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Telecronaca affidata a Alberto Santi, commento tecnico di Emanuele Giaccherini.