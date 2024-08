Fiorentina, Gudmundsson è in città: visite mediche, poi la firma sul contratto VIDEO

Filippo Caroli

41 minuti fa

8

Giunge a conclusione una telenovela durata otto mesi a Firenze. Albert Gudmundsson è finalmente arrivato a Firenze dove sta svolgendo le visite mediche con la Fiorentina in un noto istituto del centro città. L'islandese è stato corteggiato a lungo dai viola fin dalla sessione invernale di calciomercato e alla fine è arrivato. Inutile il tentativo in extremis dell'Inter, che non è riuscita a soffiarlo ai viola che mettono a segno il sesto colpo di questa sessione estiva con uno degli acquisti più onerosi nella storia del club gigliato.



CIFRE E DETTAGLI - Gudmundsson arriva dal Genoa con la formula del prestito oneroso da 7 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni fissato a 18 milioni di euro: un totale di 25 milioni. L'ormai ex rossoblù è pronto a mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per 5 stagioni a circa 2,2 milioni di euro di stipendio netti annui.



NICO VA? - Un acquisto che a questo punto potrebbe sbloccare anche una cessione. Con l'arrivo di Gudmundsson, infatti, la società gigliata potrebbe rimettersi al tavolo per trattare la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus.