Quando deve pagare il Parma per il riscatto di Cancellieri

Per il ritorno in Serie A il Parma ha rinforzato le fasce con l'arrivo di, cifra che entrerà nelle casse dei biancocelesti se il Parma dovesse decidere di prenderlo a titolo definitivo.- Cancellieri è un attaccante esterno, il suo ruolo naturale è largo a destra in un tridente offensivo per rientrare sul sinistro e calciare in porta o cercare il filtrante per i compagni.. Insieme a lui dovrebbero giocare Almqvist (altro nuovo acquisto) e Benedyczak.

- In estate su Cancellieri c'erano diversi club di Serie A: dalal, passando per ilche l'aveva individuato come possibile sostituto di Gudmundsson nel mirino della Fiorentina. Su Cancellieri c'erano anche interessi dall'estero con ilche aveva fatto un sondaggio, ma la squadra che più di ogni altra ha insistito oltre al Parma è stato l', che alla fine in quel ruolo ha preso Solbakken dalla Roma.