Getty Images

Parma in chiusura per Kai Wagner: chi è il terzino che arriva dagli USA

Federico Targetti

6 minuti fa



Kai Wagner, terzino sinistro tedesco classe 1997, è la scelta del Parma: è lui il prossimo rinforzo per la rosa di Fabio Pecchia, che ha bisogno di nuova linfa sulla corsia di sinistra della difesa.



CHI E' WAGNER - Wagner, che ha giocato in Patria con la maglia dello Schalke 04 nel 2016/17, prima di scendere di categoria e poi scegliere la MLS, nella quale si è affermato come uno dei terzini più affidabili in assoluto. Nell'anno solare 2024 per lui una rete e addirittura 12 assist totali.



WAGNER AL FANTACALCIO, TITOLARE AL PARMA? - Wagner è un giocatore dotato di tecnica, visione di gioco e capacità di spinta offensiva. Contenderà il posto a Valeri, mentre è probabile che non giochi assieme a Coulibaly, sul quale c'è l'interesse della Fiorentina. Kyle Krause, presidente degli emiliani, ha scelto di guardare in Patria per rinforzare la rosa.