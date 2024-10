Parma, le pagelle di CM: Bernabè uomo-ovunque, Del Prato applicato. Coulibaly, il rosso rovina tutto

Getty Images

Attento nelle uscite e su Castro, efficace quando alza in corner il tiro dell'argentino.Voto complesso: tra i migliori nel primo tempo, poi il rosso su Ndoye cambia tutto.Partita di grande concretezza e chiusure efficaci.Senza fronzoli, respinge diversi palloni aerei.Non concede nulla nè ad Orsolini nè ad Iling-Junior.Furetto imprendibile, corre, crea, pressa, si spolmona. Leader gialloblù. (dal 44’ stUn bel salvataggio nel primo tempo e tanto movimento per arginare gli inserimenti rossoblù.

Corsa e sacrificio, specie quando il Parma resta in dieci. Ma pochi lampi. (dal 44’ stBuone trame, spesso trova la giocata per uscire dal pressing. (dal 26’ stCorre, ma non fa risalire i suoi come spera Pecchia)Spinge tanto nel primo tempo, il Parma passa spesso da lui e dà una mano su Ndoye. (dal 10’ stTiene bene su Ndoye e Karlsson)Tanto movimento, ma quando si tratta di calciare in porta spara a salve. (dal 26’ stNel finale sfiora il colpaccio: lo ferma Ravaglia)Puntone importante al Dall’Ara, dopo tante gare a porta troppo aperta. Uno 0-0 che pesa, specie con i 40 minuti di inferiorità numerica.