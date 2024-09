Parma, le pagelle di CM: si salva Dennis Man. Hainaut-Bernanbé per un centrocampo assente

Getty Images

Parma-Cagliari 2-3: si supera inizialmente sul colpo di testa di Piccoli, poi subisce tre reti.: si dimentica di marcare Zortea in occasione del gol del vantaggio ospite.(dal 1' s.t: versione Frecciarossa. Il suo ingresso ha totalmente cambiato la fascia gialloblù).: concede troppo spazio agli attacanti avversari.(dal 16' s.tha sui piedi il pallone del vantaggio ma sbaglia clamorosamente. Insieme ad Osorio è colpevole sul terzo gol).: ha sul groppone il gol decisivo del Cagliari facendosi trovare fuori posizione.: perde troppi duelli in velocità contro Luvumbo.

: assente ingiustificato. Non si vede mai nei duelli di centrocampo.: prima da titolare da dimenticare per il giovane centrocampista francese.(dal 33' s.t).: sempre propositivo ma raramente impensierisce il portiere avversario.(dal 1' s.t: entra e si rende subito pericoloso ma poi finisce nel dimenticatoio.: segna con freddezza dal dischetto. Per il resto partita non all'altezza.: l'anima dell'attacco ducale. Come si accende lui si accende tutto il reparto.: superare Mina non è una cosa facile. Prova a fare da sponda ma quest'oggi può veramente poco.

(dal 25' s.t: il suo ingresso non cambia le sorti della partita.: un punto nelle ultime quattro partite. E' stato solamente un fuoco di paglia?