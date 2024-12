Parma, le pagelle di CM: Sohm e Bonny migliori in campo. Man fuori partita.

Getty Images

Suzuki 5: incerto nelle uscite e nelle letture. Oggi errori che potevano essere evitati.Balogh 5: si lascia scappare più di una volta gli attaccanti avversari. In fase di ripartenza si fa vedere troppo poco.Delprato 5: tanti errori di lettura dell'azione. Lento e macchinoso quando deve intervenire sull'uomo.Leoni 5: come per il compagno, fa fatica a leggere gli inserimenti degli attaccanti veronesi. In occasione della prima rete avversaria si trova fuori posizione.(dal 21' s.t. Hainaut: 6: qualche cosa in fase offensiva, ma senza strafare.)Valeri 6: parte abbastanza compassato. Nella ripresa fa vedere qualcosina di più.

Sohm 7,5: gol e migliore in campo per i suoi. Lotta su ogni pallone e si rende spesso pericoloso in contropiede.Hernani 5,5: alti e bassi. Alterna buone giocate ad errori elementari.(dal 1' s.t. Keita 5: entra ma risulta abbastanza impalpabile.)Man 4,5: stretto tra le maglie gialloblù, trova davvero pochi spazi. In fase offensiva si propone molto poco e mai pericolosamente.Cancellieri 6: premiata la sua caparbietà, anche in fase di ripiegamento.(dal 1' s.t. Almqvist 6,5: entra ad inizio ripresa e cerca di far viaggiare più veloce il pallone. Offre qualche assist che però non viene colto.)

Estevez: s.v.(dal 8' p.t. Mohamed 5,5: non particolarmente brillante la sua gara. Serviva più intraprendenza soprattutto sui lanci lunghi.dal 32' s.t. Benedyczak: s.v.)Bonny 7: insieme a Sohm, migliore in campo. Unico che riesce davvero ad impensierire la retroguardia avversaria, lotta fino all'ultimo.All. Pecchia 5: Parma che alterna buon calcio ad errori davvero troppo elementari. Quello che è mancata è stata soprattutto la concentrazione. Alcune scelte iniziali rivedibili.