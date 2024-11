Parma, le pagelle di CM: Valeri e Bonny illuminano, Cancellieri in difficoltà

Getty Images

: non può nulla sul gran sinistro di Nicolussi Caviglia, sempre presente quando chiamato in causa: attento in fase difensiva: un buon esordio in Serie A, sempre composto in marcatura (dal 65’ st: entra e non sfigura): il capitano c’è sempre, guida la retroguardia con grande attenzionedisattento sul gol del vantaggio del Venezia, si rifà con un gran sinistro dalla distanzamolto aggressivo in pressione, ha tanta voglia di dimostrare (65’ st: si fa vedere poco)

sua la sgasata che porta al gol di Bonny: ci prova dalla distanza, ma senza successo (dal 65’ st: entra e segna subito, rapace d’area)suo l’assist per il gol di Valeri, nulla di più (dal 73’: prestazione opaca, tante scelte sbagliate: resta fuori dalle trame offensive della squadra (dal 45’ st: entra con grande voglia)All.: centra il secondo successo in questa Serie A e la decide Bonny, da subentrato. Punti fondamentali in ottica salvezza