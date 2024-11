Getty Images

è la sfida che apre la dodicesima giornata del campionato di Serie A. I crociati sono ospiti dei lagunari, per una sfida che mette in palio. I veneti sono in cerca di risultati, per cercare di risollevarsi da una scomoda ultima posizione. Discorso che vale anche per il Parma, che non vince dal 24 agosto e occupa il 16esimo posto della classifica, a solamente un punto di distanza dalla formazione allenata da Di Francesco. Fischio d'inizio fissato per le 15 allo stadio Penzo.: Stankovic; Svoboda, Idzes, Haps; Candela, Duncan, Busio, Ellertson, Nicolussi Caviglia; Oristanio, Pohjanpalo. All.: Di Francesco

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Venezia-Parma in diretta su NOW TV

SEGUI SU NOW TV

: Suzuki; Hainaut, Leoni, Delprato, Valeri; Keita, Sohm; Mihaila, Man, Cancellieri; Benedyczak. All.: Pecchia