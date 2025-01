Parma-Lecce, le pagelle di CM: disastro Valenti, Mihaila sfortunato. Krstovic totale

Getty Images

: salvato dal VAR sul rigore provocato, impreciso in diverse uscite.: è adattato a destra e fa quello che può tenendo la posizione.: entra negativamente nei primi due gol del Lecce, lasciando troppo spazio a Krstovic sul primo e non accorciando sul montenegrino sul secondo.: mette insieme una lunga sfilza di errori, Pierotti lo brucia nettamente sul secondo gol. Esce tra i fischi, non la prende bene (dal 69': entra con ordine).: Hernani non c'è e lui a sorpresa si prende la responsabilità dal dischetto, non sbaglia. Cerca di rendersi pericoloso davanti e va vicino alla doppietta.

: assente ingiustificato, in entrambe le fasi.: alterna guizzi a errori importanti, non dà solidità (dal 69': non riesce a dare la giusta scossa).: poco incisivo, si divora un'occasione a tu per tu con Falcone (dal 75': un pallone sbagliato e poco altro).: ha l'arduo compito di non far rimpiangere Hernani, non lo assolve (dal 46': il primo pallone toccato sembra preludere a un secondo tempo scoppiettante, ma quando Pecchia lo sposta al fianco di Sohm sparisce): fino all'infortunio è probabilmente il migliore dei suoi. Sfortunato nel colpire il palo, impensierisce Falcone anche su punizione (dal 45': alza il tasso di pericolosità ma fa perdere equilibrio alla squadra).

: prova a fare a sportellate con i difensori avversari fino al novantesimo e oltre e conquista il rigore. Poco servito dai compagni.: un'altra rimonta subita in casa e altri fischi al Tardini. Manca continuità nelle due fasi, discutibili i cambi di oggi che sbilanciano la squadra. La classifica parla chiaro.: nulla può sul rigore di Valeri, si rende protagonista con altri salvataggi su Mihaila e Cancellieri.: poche imprecisioni in copertura, ma che brividi in palleggio. L'incomprensione con Falcone nel finale poteva costare caro.

: il mani che porta al rigore per il Parma macchia una prestazione che resta comunque positiva.: in crescita rispetto alle ultime uscite, puntuale su Djuric.: attento dietro e propositivo nelle sovrapposizioni, una prova decisamente positiva.: fatica in possesso e non è preciso nelle chiusura.: non si fa condizionare dal giallo nel primo tempo, gestisce bene coperture e giro palla (56': dà sostanza e ossigeno per mantenere l'equilibrio della squadra).: l'assist per il gol di Krstovic è delizioso, innesca tante ripartenze. Peccato per il tentativo fallito di rovesciata dopo l'errore in uscita di Suzuki, poteva chiudere prima la partita.

: serata di grazia per l'ala argentina, lucido nel chiudere due contropiedi su altrettanti assist di Krstovic.: serata di grazia per il centravanti montenegrino. Il VAR gli toglie un gol per questione di millimetri, lui allora se ne inventa uno bellissimo di testa. E perché fermarsi qui: confeziona due assist al bacio per Pierotti. E' l'uomo a cui aggrapparsi per la salvezza.: inizia timido, poi si rende protagonista con qualche fiammata (dal 57': entra per chiudere la partita, sfiora la traversa con una bella conclusione dalla distanza).

: gioca con coraggio e una formazione offensiva al Tardini, indovina i cambi e porta a casa un successo pesante per la lotta salvezza.