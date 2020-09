“Ho visto una squadra un po’ più attenta, sicuramente le gambe vanno meglio rispetto a 7-8 giorni fa, anche se poi alla fine – prima di questa partita – abbiamo comunque fatto un solo allenamento collettivo“. E’ questo il commento di Fabio, allenatore del Parma, dopo il successo ottenuto oggi in amichevole contro il Genoa al Centro Sportivo di Collecchio: “E’ stato un buon test – prosegue l’allenatore crociato – con le difficoltà che può creare una squadra di Serie A pari grado come noi. E’ stato un test voglioso da parte dei ragazzi, giocato con sacrificio e con qualità. E’ stata una partita vera, avevo chiesto questo ai ragazzi e lo hanno mantenuto: era l’ultimo test prima dell’inizio del campionato che sarà duro e molto incerto. Avevo chiesto una partita vera e così è stato. Trovare un gruppo che ha voglia e si impegna è importante – afferma Liverani – E’ normale andare sopra gli errori, questi devono esserci dopo 5 allenamenti: bisogna lavorare sempre con entusiasmo. La disponibilità di questo gruppo per me, ad oggi, è l’obiettivo più grande per poi poter lavorare e subentrare nella testa“.Tra sette giorni al ”Tardini” arriverà il: “C’è curiosità di vedere un obiettivo importante. E’ evidente che, noi che abbiamo cambiato allenatore e abbiamo così poco tempo, siamo svantaggiati rispetto a coloro che hanno mantenuto la guida tecnica e staff tecnico.. Sono curioso però di iniziare e sono convinto che questa squadra abbia ampi margini di miglioramento“.