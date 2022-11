Per capire le potenzialità dibisogna vedere il gol contro la Reggina: una cavalcata di 65 metri in 8 secondi. Palla tra i piedi, turbo sotto le scarpe e via, box to box. Se la ride Fabio Pecchia, che al terzino classe 2001 non rinuncerebbe per nulla al mondo: è il terzo giocatore più utilizzato nella rosa del Parma, ha saltato solo la gara col Como per squalifica. Preso dal Twente in prestito a febbraio scorso e poi riscattato in estate per 3 milioni,- qui si lavora tanto sulla tattica; molto più che in Olanda dove invece ci si concentra sulla tecnica".“Non ne ho uno in particolare, ci aiutiamo tutti uno con l'altro. Siamo un gruppo unito, quindi impariamo gli uni dagli altri”.“Sì, ho visto questo dato la scorsa settimana. Quando sono arrivato a febbraio non ho giocato molto, quindi oggi sono felice di essermi migliorato e giocare quasi tutte le partite”.“Sì, è vero. Quando giocavo in Olanda mi chiesero anche di giocare per loro. È un onore che mi abbiano cercato, ma ora sono concentrato sull’Olanda perché è la nazione in cui sono nato”."L'ho visto e sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo. Spero ne arrivino tanti altri in futuro".“Quando riparti in due contro uno è normale che il compagno chieda il pallone, ma avevo visto un'opportunità per calciare e sono contento sia andata così"."Non ne avevo uno, però ricordo quando mio padre mi portava a vedere le partite dell'Ajax. E' la squadra per la quale ho sempre fatto il tifo e che mi ha ispirato a diventare un calciatore"."Mi piacciono Hakimi, Hernandez, Davies”.“Quando sono in campo non mi interessa chi ho davanti, non voglio che nessuno faccia gol”.“Un sacco, davvero tante. Ma non chiedermi il numero, non saprei quantificarle”.“La Premier League”.“Una delle top sei in Inghilterra”."Nessuno. Io continuo a giocare e fare del mio meglio, per il resto lascio gestire quelli aspetti ai miei agenti della Stellar Group".“I videogiochi e il padel. Sto bene anche in famiglia e con gli amici”.“La pasta, naturalmente".