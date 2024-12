2024 Getty Images

Parma, Pecchia: "Inter? Affrontiamo un gigante, ma la cosa più importante è fare punti"

un' ora fa



Prima della gara contro l'Inter, Fabio Pecchia, allenatore del Parma ha parlato così a DAZN: "Quando c'è una squadra che ci lascia spazio e la possibilità di giocare e attaccare gli spazi, esalta le qualità della formazione".



LA GIOVANE ETA' - "La cosa più importante è fare punti. Il mio compito è formarli, dando un'identità tecnica e tattica precisa. Abbiamo schierato tanti giovani, non fa più notizia ormai".



ATTEGGIAMENTO - "Oggi affrontiamo un gigante. Ho detto ai ragazzi di godersela e giocarla per come sappiamo. Abbiamo un'identità precisa, cercheremo di stare più tempo possibile nella metà avversaria. Sappiamo che contro abbiamo una squadra grande, cresciuta negli anni sia in Italia, sia in Europa".