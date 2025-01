Parma, Pecchia: "Man non ci sarà con il Torino. Segnali incoraggianti da Bernabé"

Getty Images

Dopo la vittoria contro il Monza il Parma cerca continuità contro il Torino. Domenica alle 18:00 i ducali saranno ospiti dei granata che arrivano dal pareggio in rimonta contro l'Udinese. Dalla conferenza stampa di Fabio Pecchia non arrivano, però, buone notizie: si è fermato Dennis Man, che non sarà a disposizione.

MAN - "Man non parte con la squadra, non credo sia nulla di grave ma per domani non c'è. Oggi si è fermato per un problema alla schiena".

BERNABE E DELPRATO - "Bernabé sta dando segnali interessanti ed è una buona notizia. Delprato si è allenato in gruppo. Non è ancora al massimo, ma è in gruppo".

MERCATO - "Sarà un mese particolare. Le voci di mercato portano cambiamenti e per questo chiedo alla squadra di essere forte. Queste partite valgono punti importanti e vanno giocate con un determinato spirito".

TORINO - "A Udine hanno fatto un risultato importante, con una reazione energica. Vorranno dimostrare qualcosa davanti al proprio pubblico. E' una gara diversa rispetto all'ultima dal punto di vista tattico, dovremo trovare le giuste soluzioni come domenica scorsa".