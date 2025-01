Torino-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Torino - Parma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Laprosegue e allo Stadio Olimpico Grande Torino si giocaI granata di Paolo Vanoli hanno 20 punti ma nelle ultime due giornate contro Bologna e Udinese ne hanno ottenuto solo uno, pareggiando in Friuli.I ducali di Fabio Pecchia di punti ne hanno 18 e nell'ultimo turno di campionato sono tornati al successo battendo il Monza e chiudendo una striscia di tre sconfitte consecutive.Tutte le informazioni su Torino-Parma:

: Torino-Parma: domenica 5 gennaio 2025: 18.00: DAZN: DAZN: Milinkovic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Ilic, Ricci, Vlasic, Sosa; Sanabria, Adams.. Vanoli.: Suzuki; Coulibaly, Balogh, Valenti, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny.. Pecchia.- Tanti i dubbi di Vanoli nel Torino: Ilic, Vlasic e Sosa sono in vantaggio su Linetty, Gineitis e Lazaro, davanti Karamoh insidia Sanabria. Due ballottaggi nel Parma: Keita ed Hernani sono favoriti su Camara e Mihaila per una maglia dal 1'.

- La sfida tra Torino e Parma viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- Torino-Parma sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La gara sarà visibile in streaming anche su SkyGo e Now

- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Riccardo Mancini con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.