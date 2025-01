Torino-Parma pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata 1 + No Goal

Pronostico Torino-Parma: confronto quote e il parere dei bookies

Per questa partita punterò sulla vittoria del Torino. I 'granata' sembrano in ripresa e la sfida col Parma è una grande occasione per conquistare punti importanti in ottica salvezza. Andrea Stefanetti

Domenica 5 gennaio alle ore 18:00, Torino e Parma si affronteranno in un match valido per la diciannovesima giornata del campionato. Il Torino è reduce dal pareggio in trasferta contro l'Udinese, un match terminato 2-2 che ha visto i granata lottare fino all'ultimo. Il Parma invece, è uscito vittorioso dalla sfida casalinga contro il Monza. Il match promette emozioni e potrebbe riservare sorprese, con entrambe le squadre determinate a lottare per portare a "casa" un risultato positivo.

Quale sarà il risultato esatto di Torino Parma? Il parere dei bookies

Secondo i bookmaker, il match Torino-Parma si preannuncia estremamente equilibrato, con la possibilità che una delle due squadre riesca a conquistare una vittoria di misura., quotato a 7.40 da Vincitu e a 7.25 sia su Betsson che su Goldbet.

Torino Parma: i precedenti

Torino Parma: le probabili formazioni

Le due formazioni si sono sfidate 39 volte nella loro storia, con un bilancio che vede 10 vittorie per il Torino, 14 pareggi e 15 successi per il Parma. L'ultimo incontro tra le due squadre risale alla trentaquattresima giornata del campionato 2021, disputata a maggio, con il Torino che ha trionfato per 1-0.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista del match valido per il 19° turno di Serie A:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Maripan, Coco, Vojvoda; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Sosa; Adams, Karamoh.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Balogh, Valenti, Coulibaly; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Torino-Parma, in programma domenica 5 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, con il collegamento che inizierà a partire dalle ore 17:30. Gli appassionati potranno seguire il match con tutti i dettagli e le emozioni della partita, vivendo l'anteprima e le fasi salienti della sfida tra le due squadre.