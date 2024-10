Getty Images

Parma, perché Man è uscito all'intervallo: la spiegazione di Pecchia

5 minuti fa



Momento di flessione per Dennis Man, esterno offensivo rumeno del Parma, che aveva iniziato benissimo il campionato con due gol nelle prime due giornate contro Fiorentina e Milan e un assist alla quarta contro l'Udinese: dopo la panchina all'ottava giornata contro il Como, il tecnico Pecchia lo ha sostituito all'intervallo di Parma-Empoli. Nessun problema fisico, ma semplice scelta tecnica, come confermato dallo stesso allenatore dei ducali:



"Man non sta attraversando un momento felicissimo, ma sono cose che capitano durante la stagione. Ho preferito inserire Charpentier che ha garantito forza, imprevedibilità e capacità di riempire l'area di rigore".