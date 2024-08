Getty Images

Partita infinita quella dello Stadio Diego Armando Maradona, dove questa sera si sono affrontate Napoli e Parma. Al minuto 75', sul momentaneo risultato di 1-0 in favore della squadra di Pecchia, l'arbitro Tremolada estrae ilIl portiere del parma era già ammonito, in seguito al giallo arrivato al 63' per. Al 75', poi, il portiere esce in anticipo sul lancio lungo diretto a Neres e. La gamba del portiere rimane però alta dopo aver messo a lato la palla e. Per Tremolada è da ammonizione e dunque il Parma rimane in 10.

A quel punto, però, Pecchia aveva già esaurito i 5 cambi, spesi per far entrare nell'ordine Del Prato (per infortunio di Valeri), Almqvist, Cancellieri, Osorio e Charpentier.. Il match, si è poiper il Napoli, con Lukaku autore del gol del pareggio e Anguissa di quello del definitivo sorpasso.