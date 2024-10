Parma, si valuta l'esonero di Pecchia: chi può sostituirlo

Getty Images

Una sola vittoria nelle prime sette giornate di campionato per il Parma, che aveva iniziato la stagione con l'eliminazione dal primo turno di Coppa Italia dopo il ko contro il Palermo.. 6 punti in 7 partite, risultati deludenti e l'idea della società di cambiare allenatore per dare una scossa.- In queste ore i vertici del club stanno valutando la posizione di Fabio Pecchia, che potrebbe pagare con l'esonero un avvio di stagione in salita. Riflessioni in corso in casa gialloblù,. Tra i tecnici senza squadra, che potrebbero diventare un'idea per il Parma, ci sono Mazzarri, Tudor, Sarri, Cannavaro, Ballardini e Cioffi.

- Dopo il pareggio dei gialloblù a Bologna il campionato si ferma per lo stop delle nazionali,; poi ci sarà l'Empoli in casa e la Juventus a Torino. Uno dei punti deboli della squadra è la difesa: la squadra di Pecchia è la terza peggior difesa della parte destra della classifica con Verona, Lecce e Venezia; 12 reti subite, peggio hanno fatto solo Como (14) e Genoa (15).