E se alla fine Matteo Pessina restasse all'Atalanta? Tuttosport fa il punto sul futuro del centrocampista classe 1997 reduce da una splendida stagione in prestito al Verona. Che ha un diritto di riscatto per 4,5 milioni di euro, ma l'Atalanta si è tenuta un contro-riscatto fissato a 5 milioni. Che a fine stagione Pessina torni alla base è scontato, sembrava già certo un ulteriore prestito per continuare il processo di maturazione ma alla fine è probabile che il ragazzo rimanga a Bergamo per andare ad integrare il gruppo di Gasperini.



Nelle prossime settimane sarà importante capire la strategia della società nerazzurra con il francese del Nizza, Tamezè. A 8 presente in campionato scatterebbe l'obbligo di riscatto (circa 8 milioni la cifra pattuita), non è detto che si arrivi a quella soglia ma il diritto di riscatto resta comunque un'opzione importante nel caso in cui si punti anche su di lui oltre che su Pessina.

In uscita il giovane attaccante Ebrima Colley è richiesto in prestito dal Parma, che non molla Gervinho, sempre nel mirino del Benevento.