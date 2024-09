Redazione Calciomercato

Si chiude la 4ª giornata di Serie A con due posticipi. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio.– Era il grande enigma della vigilia, ma Baroni decide di proseguire sulla strada tracciata contro il Milan. Dia alle spalle di Castellanos, nel 4-2-3-1 biancoceleste. Dia titolare.– Al centro del campo fiducia a Rovella in coppia con Guendouzi. Sono loro i titolari. Attenzione a destra, dove parte dal 1’ Isaksen. In panchina Noslin e Tchaouna.

– Come centrale difensivo accanto a Romagnoli è stato provato Gila, che quindi vince la concorrenza e torna titolare dopo l’infortunio.– Nel Verona non convocati Suslov, Serdar, Duda e Frese. Sulla trequarti Kastanos e Harroui. In mezzo al campo Dani Silva.– Favorito su Mosquera come terminale offensivo. Dopo il rigore trasformato a Genova, tocca ancora al centravanti danese.– Tutto confermato nel Parma. Solito 11 con Mihaila-Sohm-Man dietro a Bonny. Unica novità l’esordio in mediana di Mandela Keita.

– Nell’Udinese praticamente lo stesso 11 visto nelle prime tre giornate. Brenner e Thauvin in appoggio a Lucca. In mezzo Payero favorito su Lovric.– Nella difesa friulana con Bijol e Giannetti ci sarà Kristensen, che ha vinto il ballottaggio con Kabasele.Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All.: Pecchia.Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Kastanos, Harroui; Tengstedt. All. Zanetti.