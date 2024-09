Getty Images

, lunedì sera all'Olimpico alle 20:45, chiuderà il programma della quarta giornata di Serie A 2024-25. I biancocelesti devono trovare continuità di rendimento dopo l'avvio altalenante della stagione (una vittoria, un pari e un ko prima della sosta), mentre gli scaligeri anno voglia di sorprendere ancora. Il 3-0 inflitto al Napoli e la vittoria a Genova per 0-2 nell'ultimo turno sono due segnali di allarme inequivocabili per la Lazio che dovrà stare attenta a non commettere gli stessi errori fatti già con l'Udinese.Baroni, che l'anno scorso ha guidato i veneti alla salvezza, ha tutto l'organico a disposizione. Darà continuità al blocco visto già contro il Milan perché vuole vedere passi avanti nel gioco da parte dei suoi uomini e una maggiore concentrazione nelle situazioni da calcio da fermo, dove la Lazio ha subito troppo in questo avvio di campionato, soprattutto nei primi minuti di gioco. Zanetti invece cavalca le ali dell'entusiasmo della piazza e punta sulla conferma di Lazovic come assist man (già due in tre partite), per innescare la manovra offensiva. Per i gialloblu indisponibili Serdar e Cruz.

Lazio-Hellas Verona sarà trasmessa in tv e in streaming sia da DAZN, sia da Sky Sport, visibili su tutti i dispositivi abilitati.: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Tavares; Isaksen, Rovella, Guendouzi, Zaccagni; Dia; CastellanosMontipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

