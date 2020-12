Di seguito il report del Parma, con un aggiornamento dall'infermeria:



Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti da lavori di forza e trasformazioni.



Alberto Grassi è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e visita specialistica con il Prof A. Castagna che ha consigliato una scelta terapeutica di tipo conservativo, impostando il programma riabilitativo per le prossime 3 settimane al termine delle quali è previsto un nuovo controllo.



Riccardo Gagliolo è stato sottoposto, in seguito a problematiche muscolari incorse durante la gara di lunedì sera contro il Genoa, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso.



Vincent Laurini è stato sottoposto, in seguito a problematiche muscolari incorse durante la gara di lunedì sera contro il Genoa, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado del soleo destro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso.



Allenamento differenziato per Valentin Mihaila. Terapie per Wylan Cyprien, Giuseppe Pezzella e Simon Sohm.



I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.