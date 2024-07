Parma, Valeri rivela: "Avevo l'accordo con la Lazio. E' saltato tutto per un dettaglio"

Ho avuto contatti anche con la Lazio, eravamo arrivati ad un accordo che poi per un dettaglio non contrattuale non si è concretizzato. Quando si è inserito il Parma non ho esitato a dire di sì. E' un club importante, con una storia e non ho esitato a dire di sì

Emanueleè diventato un nuovo giocatore del Parma , ma poteva essere della. Oggi durante la sua presentazione il calciatore stesso ha confermato che con il club biancoceleste era tutto fatto, ma l'operazione alla fine non si è concretizzata:

Il terzino sinistro, classe '98, romano di nascita e dichiarato tifoso laziale, i biancocelesti li ha solo sfiorati in carriera, sin dalle giovanili. Dopo le esperienze con Lecce, Cesena e Cremonese quest'anno si è trasferito a gennaio al Frosinone, quando ancora sembra solo un passaggio momentaneo prima dell'arrivo a Formello. Invece no. Come aveva rivelato anche il suo agente qualche settimana fa, senza entrare troppo nei dettagli, c'è stato un intoppo, slegato dall'accordo che era stato trovato col calciatore, che ha impedito di arrivare alla fumata bianca. La Lazio e Valeri si ritroveranno quindi da avversari a dicembre e ad aprile in serie A. I biancocelesti per la fascia sinistra, per sostituire il possibile partente Hysaj, si stanno ora orientando verso altri profili. Nuno Tavares, Cabal e Javi Galan i nomi caldi su cui la società sta lavorando.