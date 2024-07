Lazio, le prime parole di Dele-Bashiru: "Mi ispiro a Yaya Touré. I biancocelesti mi avevano cercato già a gennaio"

Getty Images

Prime parole ufficiali da calciatore dellaper. Il nuovo centrocampista biancoceleste, arrivato dall'Hatayspor in un'operazione da 6 milioni di euro complessivi, ha rialsciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio questa mattina: "Sono molto entusiasta di entrare a far parte della Lazio. Parliamo di un club importante, con tifosi incredibili, in una grande città. Non vedo l’ora di iniziare la stagione". Il classe 2001 ha anche rivelato che ", ma in quel momento ero solo concentrato sul finire la stagione con l’Hatayspor. Incosciamente però già sapevo quello che volevo e che questa fosse la prossima destinazione".

"Spero di giocare quante più partite possibili. Vorrei riuscire a vincere qualche trofeo e aiutare la squadra a terminare la stagione tra le prime quattro in classifica. Non vedo l’ora di iniziare. Ho visto molte gare della Lazio, soprattutto la scorsa stagione in Champions League per vedere come giocava. È un grande club, tutti lo sanno. Mi piace molto il modo di giocare. Ho visto anche qualche partita del Verona di mister Baroni, mi piace molto il suo stile di gioco per questo voglio vivere subito questa nuova avventura"."Il mio idolo è da sempremi piace correre e andare al tiro. Proprio per questo mi sono sempre ispirato a lui e provo a replicare il suo modo di stare in campo. Mi auguro che le mie caratteristiche possano sposarsi con la Serie A. Il campionato turco era molto fisico, con tanti contrasti aerei. Ma penso che in Italia, con l’intensità e la tattica che contraddistingue ogni gara, posso crescere ulteriormente. Ai tifosi dico che gli voglio già molto bene e che non vedo l’ora di iniziare la stagione. Vi chiedo di supportarmi il più possibile, prometto che darò il 100% ogni partita per regalarvi una stagione positiva"