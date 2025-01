Parma-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Scontro salvezza al Tardini tra Parma e Venezia in occasione della ventunesima giornata di Serie A. I ducali, a quota 19 punti, dopo tre sconiftte nelle ultime cinque devono tenere lontana la squadra di Eusebio Di Francesco, a quota 14. Una vittoria degli ospiti accorcerebbe la classifica, mentre un successo degli uomini di Fabio Pecchia potrebbe rendere ancora più difficile la situazione dei veneti.



Partita: Parma-Venezia

Parma-Venezia Data: domenica 19 gennaio 2025

domenica 19 gennaio 2025 Orario: 15:00

15:00 Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn



PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Valenti, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Haps; Ellertsson, Condé, Nicolussi Caviglia, Busio, F. Carboni; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.



LE ULTIME DAI CAMPI - Pecchia deve fare a meno di Balogh, con Hainaut in vantaggio per giocare a destra, con Delprato spostato in mezzo. Attenzione anche all'ipotesi Vogliacco, mentre in mezzo ancora spazio a Sohm, Keita ed Hernani, con Dennis Man in ballottaggio con Almqvist a destra.

Qualche difficoltà in difesa per il Venezia, che contro l'Inter ha perso Altare, che non dovrebbe essere della partita. A destra possibile adattamento di Ellertsson, con Carboni a sinistra. Davanti ancora Oristanio e Pohjanpalo.

La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

DOVE VEDERE PARMA-VENEZIA IN STREAMING - Parma-Venezia sarà disponibile anche in diretta streaming tramite DAZN su dispositivi mobili (app) o collegandosi al sito ufficiale su pc e notebook.

TELECRONISTA - La telecronaca sarà affidata a Gabriele Giustiniani.