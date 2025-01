Quanto deve pagare il Parma per il riscatto di Vogliacco

Getty Images

Lavori in corso in casa Parma, dove i dirigenti sono in movimento per rinforzare la squadra con l’obiettivo salvezza da centrare.. Il classe '98 è arrivato dal Genoa in prestito con diritto di riscatto, è un centrale che può fare anche il terzino destro e nella prima parte di questa stagione si è alternato agli altri difensori rossoblù: titolare con Gilardino, ha trovato meno spazio da quando in panchina è arrivato Patrick Vieira.

- I gialloblù avevano bisogno di un giocatore nel suo ruolo con le sue caratteristiche, così hanno aperto una trattativa con il Genoa e in poco tempo hanno trovato l'accordo totale per portare Vogliacco a Parma:che il club dovrà versare nelle casse dei rossoblù se a fine stagione dovesse decidere di prenderlo a titolo definitivo.- Vogliacco è cresciuto nel settore giovanile di Roma e Juventus, si ispira a Chiellini e Bonucci e nella Primavera è stato allenato da Fabio Grosso al quale ha dichiarato di dovere molto., è la prima rete della Serie A 2024/25.