Parma-Venezia, le pagelle di CM: Camara spacca la partita, Stankovic è impressionante

: nulla può sul rigore e sul gol annullato a Oristanio, attento su Yeboah.: partita senza particolari sussulti. Si fa superare troppo facilmente da Oristanio, ma il fuorigioco dell'attaccante del Venezia lo salva.: nel complesso un buon esordio per l'ex difensore del Genoa (dal 69' Hainaut 6: nessuna sbavatura).: il migliore dei suoi dietro, non sbaglia praticamente nulla.: media tra il 5 del primo tempo e il 6 della ripresa, alza il baricentro e prova a costruire qualcosa davanti.: brutta ingenuità con cui regala il rigore su Yeboah (dal 46': è il suo ingresso a cambiare completamente la partita. Si rende subito pericoloso, conquista il rigore e ingaggia uno spettacolare duello personale con Stankovic, che alla fine risulta più bravo. Impatto devastante).

: perfetto dal dischetto, sfiora la doppietta con una violenta conclusione dalla distanza ma trova Stankovic in giornata super. Faro in mezzo al campo.: non si vede poco nel primo tempo, più efficace nella ripresa. Attento in copertura.: tanti, troppi errori che fanno anche partire contropiedi del Venezia (dal 46' Man 6: due occasioni create, in generale alza il tasso di pericolosità del Parma. Nel recupero ha sui piedi l'occasione della vittoria, ma manda alto.: una sola occasione da una buona posizione calciando fuori, troppo poco (dal 46' Bonny 5: è in difficoltà fisica e si nota. Lento e complassato).

: corre per due e sbaglia qualche ultima scelta, tanta applicazione ma deve trovare lucidità (dall'86' Haj Mohamed sv).: l'esclusione di Bonny e Man dall'inizio lascia dubbi, raddrizza la situazione con il triplo cambio ad inizio ripresa che cambia il volto del Parma e della partita. Solo le parate di Stankovic gli tolgono la gioia della rimonta completa.: protagonista assoluto e migliore in campo. Nega la doppietta a Hernani, dice no a Man e vince il bellissimo duello con Camara. Le sue parate sono decisive per il risultato.: l'ingenuità su Camara è clamorosa e doppia, tra palla persa e fallo. Poteva andare peggio: Fourneau gli risparmia il secondo giallo (dal 61': mette ordine dietro).

: è l'unico centrale di ruolo rimasto in rosa, guida il reparto al meglio.: si cala bene in un ruolo non suo.: non una grande spinta sulla fascia, ma contiene bene Valeri (dal 76': costruisce l'occasione sul gol annullato a Oristanio, buon ingresso in campo).: mette in difficoltà il centrocampo del Cagliari e impegna Suzuki dalla distanza (dall'88').: lucido nella gestione del pallone.: niente picchi, ma la sua prova è diligente e pulita.: fa costantemente avanti e indietro sulla fascia, più attento alla fase difensiva.

: conquista il rigore anticipando Keita, unico guizzo ma pesante (dal 61': entra bene in partita e trova anche il gol con una bella giocata su Delprato, ma il VAR cancella tutto per fuorigioco. Buon impatto).: glaciale dal dischetto in una partita complicata, fa a sportellate con i difensori del Parma (dall'88').: l'avvio di gara del Venezia è ottimo e nel complesso tiene bene il campo. Nella ripresa qualche fatica in più a gestire gli assalti del Parma, ma i lagunari riescono comunque a costruire qualche occasione in ripartenza e alla fine ringraziano Stankovic per il punto.