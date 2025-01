Getty Images

Parma-Venezia, MOVIOLA LIVE: Keita su Yeboah, rigore con il Var

Federico Albrizio

12 minuti fa



Parma-Venezia è uno dei match in programma nella 21esima giornata della Serie A 2024/25: calcio d'inizio alle 15 allo Stadio Tardini, dirige l'incontro Francesco Fourneau della sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



PARMA – VENEZIA h. 15.00



Arbitro: Fourneau

Assistenti: Di Gioia - Di Monte

Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi

VAR: Meraviglia

AVAR: Chiffi



32' - Ammonito Candela per fallo su Cancellieri.



18' - Rigore per il Venezia: il VAR richiama Fourneau all'on field review per un contatto in area del Parma tra Keita e Yeboah, dopo aver rivisto l'azione l'arbitro assegna correttamente il penalty e ammonisce il centrocampista dei gialloblù, che ha colpito in ritardo la gamba dell'avversario.