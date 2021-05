In casa Parma sarà rivoluzione con il presidente Krause che punta all'immediata risalita dalla Serie B alla Serie A nel corso della prossima stagione. Per farlo si affiderà a staff e allenatore completamente differenti rispetto alla stagione appena conclusa. Oggi sono arrivate le ufficialità degli addii a D'Aversa, che non sarà più l'allenatore, e a Carli, che lascia il ruolo di ds, mentre è ufficiale che al suo posto arriva Mauro Pederzoli.



IL COMUNICATO CON GLI ESONERI

Il Parma Calcio 1913 comunica che Marcello Carli e Roberto D’Aversa sono stati sollevati dal loro incarico, rispettivamente di Direttore Sportivo e di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Marcello, Roberto e il suo staff per il lavoro svolto con il nostro club e augura loro il meglio per il prosieguo della carriera.



IL COMUNICATO DI PEDERZOLI

Il Parma Calcio 1913 comunica che Mauro Pederzoli è stato promosso a Direttore Sportivo del club. Nato a Brescia l’1 novembre 1961, Mauro ha in passato ricoperto il ruolo di Chief Scout del Liverpool, di Direttore Sportivo del Brescia, Cagliari, Torino, Settore Giovanile del Milan, Novara, Miami Fc e GZ Hengfeng, oltre alla carica di General Manager del Cerro Porteño e del Quevedo. Nel 2019 è entrato a far parte dell’area scouting del Parma Calcio.