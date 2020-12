Terzo 0-0 consecutivo al Tardini per il Parma Calcio di Liverani. Terzo risultato utile tra le mura amiche senza gol fatti e gol subiti. Un altro punto conquistato che muove la classifica ma altri due punti persi. Stavolta i crociati non sono passati in vantaggio e stavolta hanno provato a farsi vedere dalle parti di Cragno. Ma queste partite sono da vincere ad ogni costo, considerato lo stato di forma non ottimale della squadra avversaria e considerati i cinque cambi del mister gialloblu. È contro queste squadre, nelle partite in casa (anche se il fattore campo senza tifosi non vale più), che i crociati devono cambiare passo e ottenere la vittoria. Il campanello d’allarme si accende quando ti accorgi di non aver segnato nemmeno un gol contro Benevento, Fiorentina e Cagliari. I pareggi di San Siro e la vittoria di Genova sono parentesi isolate.



Due punti lasciati per strada e un salto in classifica speriamo solo rimandato. Il Parma nel giorno del suo 107esimo compleanno non riesce a fare un regalo ai propri tifosi che hanno seguito la partita da casa. Sabato però arriva la Juventus di Pirlo e Cristiano Ronaldo. Una partita sentitissima da parte di tutta la piazza gialloblu. Una partita che se affrontata con il giusto atteggiamento potrebbe dare la svolta al campionato del Parma. Una svolta che doveva arrivare già in queste partite, pareggiate in casa senza segnare un gol.