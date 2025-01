2024 Getty Images

Pato e l'idolo Del Piero: "Quel viaggio in macchina per andare sotto casa sua..."

Federico Albrizio

37 minuti fa



Alexandre Pato un campione sempre amato dai tifosi del Milan e tra i suoi idoli tanti giocatori passati dal Milan, da Ronaldo il Fenomeno a Ronaldinho. Ce n'è però anche uno che non ha nulla a che fare con i rossoneri, ma con il brasiliano condivide il nome: Alessandro Del Piero.



Pato è stato protagonista dell'ultima puntata del BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli su YouTube, e ha raccontato un curioso aneddoto sull'ex capitano e leggenda della Juventus: "Quando sono andato in macchina a Torino per conoscerlo...".



PATO E DEL PIERO - Nel corso dell'intervento, Pato ha raccontato: "A parte essere un idolo, una persona da seguire e a cui ispirarsi, mi ha anche pagato il conto (ride, ndr). Per una cena. Ero piccolissimo, eravamo qui io e il mio amico Andrea che è qui e mi rompe sempre (ride, ndr). Mi ha pagato il conto e mi ha regalato delle cose. Mi piace tanto Ale, siamo amici e siamo in contatto. Un giorno ero qui a Milano e volevo andare a Torino per conoscerlo fuori dal campo. Conoscerli in partita è una cosa, ma io volevo fare la foto con lui. Abbiamo preso la macchina e siamo andati a Torino, sotto casa sua. Lui ha chiamato i dirigenti della Juve, poi Alex è stato gentilissimo. Era il compleanno di suo figlio ed è uscito. Questi gesti a volte la gente non li vede, ma lì vedi le persone umili oltre il calcio. Il calcio dà tanto ai calciatori in termini di visibilità, ma l'umiltà di Del Piero... Arrivare al top ed essere così, a volte le persone non sanno quello che noi portiamo nel cuore".