Getty

Niente Serie A: Pavlidis ha l'accordo col Benfica. Cifre, dettagli e chi ha provato ha inserirsi

53 minuti fa



Vangelis Pavlidis ha scelto il Benfica: il centravanti greco aveva confermato che avrebbe scelto la squadra che gli avesse garantito una paga maggiore, e questa squadra è il Benfica, che ha l'accordo con l'AZ Alkmaar per 17 milioni di euro più 2 di bonus.



Il giocatore, cercato anche da squadre come Bologna e, in seconda battuta, dalla Fiorentina in Serie A, ha rispettato la parola data alle Aquile e si trasferirà, come riporta Fabrizio Romano, in Portogallo per tentare l'assalto ai campioni in carica dello Sporting Lisbona.



33 reti e 6 assist in stagione per il bomber della Ethniki, assente a Euro 2024 ma pronto a calcare ancora i grandi palcoscenici europei con la maglia del club.