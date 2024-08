gettyimages

PEC Zwolle-Venezia: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

47 minuti fa



Il Venezia prosegue la sua mini tournée in Olanda: dopo aver battuto l'Utrecht, è il momento di affrontare il PEC Zwolle, altra formazione Oranje che milita in Eredivisie, la massima divisione locale. Gli uomini di Di Francesco devono prepararsi al meglio per mantenere la categoria dopo la promozione in Serie A ottenuta vincendo i playoff 2023/24. Mancherà, e non è un'assenza da poco, l'infortunato Pohjanpalo.