Pedri attacca Rudiger: "E' forte ma dà i pizzicotti, fanno male e sono una mancanza di rispetto"

Pedri, centrocampista della Spagna impegnata ai quarti di finale di Euro 2024 contro i padroni di casa della Germania, ha parlato a Radio Marca cominciando da un giocatore che affronta sempre nel Clasico tra Barcellona e Real Madrid, il tedesco Antonio Rudiger:"È un difensore centrale forte e molto bravo, ma non ho paura di lui. La cosa del pizzicotto mi è sembrata una mancanza di rispetto perché fa male e dà fastidio". Rudiger infatti è solito intimidire i propri avversari con energiche strette date con le dita al petto."Io o Dani Olmo? Le cose stanno andando bene, io e lui abbiamo un ottimo rapporto e chi dovrà giocare darà il massimo. Kroos? Cercheremo di farla diventare la sua ultima partita, lo ammiro perché è una leggenda e ha tanto calcio".

- "Sono di nuovo felice, ho passato momenti difficili, gli infortuni sono la cosa peggiore per un calciatore. Quando non sei al tuo livello ci sono sempre le critiche, ma ci sono cose che feriscono anche la tua famiglia. Ero più triste per quello che stava succedendo nel mio corpo che a causa di quello che hanno detto, perché ci sono molte cose che non sono vere".